Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске

В городе введен режим ЧС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР, где в многоквартирном доме произошел взрыв, сообщила глава Алчевского городского округа ЛНР Светлана Гребенькова.

"В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. (...) Приняли решение о введении в городе режима ЧС", - написала она в своем телеграм-канале ночью в понедельник.

Проведена эвакуация жителей, 10 из них направлены в пункты временного размещения. Привлечена спецтехника для разбора обрушений в доме, добавила Гребенькова.

Ранее в ночь на понедельник ГУ МЧС по ЛНР сообщило о пожаре в жилом доме в Алчевске, в результате чего обрушились квартиры на двух этажах. Погибли два человека.