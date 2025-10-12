Число пострадавших после удара БПЛА по автобусу в Горловке увеличилось до шести человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате удара беспилотника по автобусу в Горловке ДНР, один из пострадавших - ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Шестеро горловчан, в том числе ребенок, пострадали сегодня", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пяти мирных жителях, пострадавших в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус в Никитовском районе города.



