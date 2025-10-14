Поиск

Правовой режим для агробеспилотников могут продлить до сентября 2029 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) может быть продлен до 26 сентября 2029 года и расширен на 7 регионов.

Проект соответствующего постановления правительства подготовило Минэкономразвития. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, срок действующего режима заканчивается 13 октября 2026 года. С учетом высокого спроса на услуги, которые оказывают беспилотники, срок ЭПР предлагается продлить на три года.

Продление предусматривается до 26 сентября 2029 года.

Сейчас ЭПР действует в 12 регионах: Татарстане, Алтайском и Ставропольском краях, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях.

"Проектом постановления предусматривается расширение ЭПР на территории Калининградской, Оренбургской, Томской, Иркутской, Челябинской и Омской областей, а также Красноярского края, что позволит масштабировать применение технологий СБАС", - говорится в пояснительной записке.

Как говорилось в итоговом докладе Минсельхоза за 2024 год, АПК в 2024 году приобрел 28 беспилотных авиационных систем. Это на 7,7% больше, чем планировалось.

На эти цели в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" было предусмотрено 39,15 млн рублей. Средства использованы на 99,87%.

Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" (в его рамках реализуется федпроект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы") стартовал в 2024 году. В сентябре 2023 года правительство утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах.

Во время проведения эксперимента на этих территориях действуют особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полеты без излишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека и расширит географию их применения.

