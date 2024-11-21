ГК "Русагро" и сколковский стартап реализовали проект по автораспознаванию сорняков

Инвестиции в проект составили 159 млн рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" и резидент "Сколково" - стартап "АссистАгро" завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников, сообщается в пресс-релизе "Сколково".

Проект реализовывался с 2022 по 2024 год при поддержке фонда "Сколково" (группа "ВЭБ.РФ") в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Общий бюджет проекта составил 159 млн рублей, из которых 72,5 млн рублей - грант фонда "Сколково".

Грант был получен на внедрение и доработку системы автоматического распознавания сорных растений на основе данных, собранных с помощью беспилотников. Разработанное решение позволило в шесть раз ускорить сбор и анализ данных о фитосанитарном состоянии полей, более точно определять видовой состав и фазу развития сорняков, а также формировать обоснованные рекомендации по применению средств защиты растений, говорится в пресс-релизе.

"Внедрение системы "АссистАгро" помогло существенно повысить эффективность управления посевами. Автоматизация процессов агроскаутинга и точного применения средств защиты растений позволила сократить засоренность полей и оптимизировать затраты на обработку", - отметил заместитель операционного директора по цифровизации компании "Русагро-Инвест" Александр Горпинюк.

По словам зампредседателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе фонда "Сколково" Павла Гудкова, реализованный проект является примером того, как искусственный интеллект трансформирует сельское хозяйство.

ГК "Русагро" планирует тиражировать опыт применения системы "АссистАгро" на других своих активах для дальнейшего повышения эффективности производства.

Согласно пресс-релизу, выручка резидентов "Сколково" в 2023 году увеличилась на 43%, до 508 млрд рублей. На 1 ноября 2024 года число стартапов-резидентов превысило 4,5 тысячи.

Компания "АссистАгро" была создана в 2021 году основным акционером ГК "Русагро" Вадимом Мошковичем и экс-гендиректором группы Максимом Басовым. В 2022 году Мошкович вышел из проекта. В настоящее время Басову принадлежит 25% компании.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах .