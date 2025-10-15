"Москвич" в 2025 году планирует начать сборку новой модели на базе китайского SAIC

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Столичный автозавод "Москвич", выпускающий автомобили на базе технологий китайского JAC, планирует до конца года начать крупноузловую сборку модели "Москвич M70", базой для которого станет кроссовер MG HS китайской корпорации SAIC, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с планами автопроизводителя.

Информацию изданию подтвердил один из крупных дилеров марки. По словам одного из собеседников газеты, ранее в этом году завод организовывал встречу крупнейших дилеров "Москвича" с гендиректором автозавода Хансом-Петером Мозером, на которой были обозначены планы по выводу модели на рынок.

По словам собеседника газеты в крупном дилерском холдинге, первые машины новой модели завод планирует собрать в декабре. Поставки в дилерскую сеть стартуют в начале 2026 года.

Представитель автозавода заявил "Ведомостям", что в рамках стратегии развития бренда рассматриваются различные варианты расширения модельной линейки.

Портал "Китайские автомобили" в августе писал со ссылкой на данные сертификационных документов, что в основе "Москвича М70" будет китайский кроссовер MG HS второго поколения от корпорации SAIC. Производство новой модели "Москвич М70" может быть налажено в двух версиях: с турбомоторами объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 172 л.с. и 231 л. с. соответственно.

По данным "Китайских автомобилей", рассматривается также вариант локализации на заводе "Москвич" семиместного кроссовера М90 (ребрендинговый MG RX9/QS от SAIC). Эту информацию подтвердил источник "Ведомостей", знакомый с планами завода. В РФ такой автомобиль могут сертифицировать с двухлитровым турбомотором мощностью 208 л. с. Предполагается, что автомобиль поступит в продажу в следующем году.

Производство автомобилей MG сейчас ведется на заводе в Шанхае. Сам бренд MG (Morris Garage) имеет английские корни и в середине прошлого века входил в ту же корпорацию, что и известная марка Rover. В середине 2000-х гг. SAIC приобрела марку MG.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" началась на бывшем московском автозаводе Renault в конце 2022 г. Первой моделью стал "Москвич 3" - компактный кроссовер, который внешне и техническими характеристиками повторяет китайский JAC JS4, спустя год началась сборка электромобилей на базе этой же модели. В течение трех лет сотрудничество с JAC расширилось. В результате на московском заводе было запущено производство легкового лифтбека "Москвич 6" (JAC Sehol A5) и среднеразмерного кроссовера "Москвич 8" (JAC Sehol X8).

По данным "Автостата", в январе-сентябре 2025 г. в РФ было реализовано 11,2 тыс. новых "Москвичей" - на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованной моделью остается "Москвич 3", на него пришлось 83% продаж, остальные 17% - на "Москвич 3е", "Москвич 6" и "Москвич 8".

В августе 2024 г. "Москвич" собирался в 2025 г. выйти на объем продаж в 35-40 тыс. машин. В прошлом году, как сообщал "Автостат", было реализовано более 23 тыс. шт. Бренд MG в РФ почти не продается - за 9 месяцев 2025 г., по данным "Автостат инфо", было зарегистрировано лишь 227 машин марки против 345 шт. в том же периоде прошлого года, отмечают "Ведомости".