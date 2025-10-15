Кремлю неизвестны сроки телефонного разговора президентов РФ и США, анонсированного Трампом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Кремле пока нет понимания, когда может состояться телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли когда состоится ранее анонсированный Трампом телефонный разговор и может ли он состояться до пятницы.

На вопрос, не было ли до сих пор от Трампа поздравления Путина с днем рождения, Песков сказал: "Нет, не было".

Ранее Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным. На пресс-конференции в Белом доме он сообщил, что может обсудить с российским коллегой возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.