Правительство РФ должно подготовить предложения по санкциям в отношении Латвии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в течение месяца должно представить предложения по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

"Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца", - приводит издание слова Калашникова.

Ранее управление по вопросам гражданства и миграции Латвии сообщило, что до 13 октября страну должен был покинуть 841 гражданин России, не подтвердивший право пребывания в республике. По данным ведомства, с этой даты они не смогут пользоваться соцуслугами. Если эти люди не покинут страну без уважительных причин в нужный срок, им грозит депортация, уточняется в статье.

Тем не менее сейчас говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно, сообщили газете в постоянном представительстве РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Ими (находящимися в Латвии россиянами - ИФ) могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав. Посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам", - отметили в постпредстве РФ в ОБСЕ.

Как сообщал "Интерфакс", заявление Госдумы РФ о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг.

При этом защита прав соотечественников стала одной из главных тем на заседании 14 октября в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 человека. Речь идет о гражданах РФ преимущественно пенсионного возраста, которые не смогли официально подтвердить знание латышского языка.