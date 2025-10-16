Поиск

Правительство РФ должно подготовить предложения по санкциям в отношении Латвии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в течение месяца должно представить предложения по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

"Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца", - приводит издание слова Калашникова.

Ранее управление по вопросам гражданства и миграции Латвии сообщило, что до 13 октября страну должен был покинуть 841 гражданин России, не подтвердивший право пребывания в республике. По данным ведомства, с этой даты они не смогут пользоваться соцуслугами. Если эти люди не покинут страну без уважительных причин в нужный срок, им грозит депортация, уточняется в статье.

Тем не менее сейчас говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно, сообщили газете в постоянном представительстве РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Ими (находящимися в Латвии россиянами - ИФ) могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав. Посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам", - отметили в постпредстве РФ в ОБСЕ.

Как сообщал "Интерфакс", заявление Госдумы РФ о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг.

При этом защита прав соотечественников стала одной из главных тем на заседании 14 октября в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 человека. Речь идет о гражданах РФ преимущественно пенсионного возраста, которые не смогли официально подтвердить знание латышского языка.

Правительство РФ Калашников Латвия ОБСЕ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });