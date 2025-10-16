Экс-менеджеры завода "Телта" осуждены за хищение 33 млн рублей при выполнении ГОЗ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывших менеджеров ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елену Гришину к реальным срокам в колонии общего режима и штрафам по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), сообщил Следственный комитет.

Учредитель ОАО Морозов (по открытым данным, был гендиректором завода с 2002 по 2021 год - ИФ), его заместитель Высоков и главбух Гришина признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа, совершенного организованной группой в особо крупном размере). Суд назначил каждому из них по семь лет колонии. Морозов оштрафован на 900 тысяч рублей, Высоков и Гришина - на 700 тысяч рублей каждый.

По версии следствия и суда, в 2014-2015 годах подсудимые, исполняя многомиллионный контракт на поставку устройств связи, предоставили государственному заказчику заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих. В результате они похитили более 33 млн рублей, а условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении осужденных продолжается судебное разбирательство по другому делу - о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа в 2017-2021 годах, напомнили в СКР.

В сентябре 2025 года бывший начальник управления Главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин был приговорен к 9 годам заключения за взятку от представителей завода "Телта". Следствие и суд установили, что в 2019-2023 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило госконтракты с "Телтой" на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По данным СКР, при исполнении госконтрактов Оглоблин получил от представителей "Телты" "взятку в особо крупном размере (12 млн рублей) за общее покровительство".

В апреле 2025 года был вынесен приговор бывшему замначальника Генштаба - начальнику главного управления связи ВС России Вадиму Шамарину. Он получил семь лет колонии строгого режима за получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК ). Дело Шамарина рассматривалось в закрытом режиме. Процесс проходил в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку генерал заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как установило следствие, Шамарин в 2019-2023 годах получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от руководства пермского телефонного завода "Телта" за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции при выполнении гособоронзаказа. Сообщалось, что, согласно фабуле расследования, взятки Шамарин получал от Высокова и Гришиной.