Бывший начальник управления связи ВС России Оглоблин арестован

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Меру пресечения ему определил 235-й гарнизонный военный суд.

В отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Дело расследует Главное военное следственное управление.

В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. По данным СКР, Оглоблин вместе с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-полковником Халилом Арслановым и другими лицами заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате, по версии СКР, при исполнении контрактов было похищено 1,6 млрд рублей.

Оглоблин и руководство завода "Телта" фигурируют в уголовном деле бывшего начальника главного управления связи ВС России - замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от гендиректора завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

СКР 24 сентября сообщил, что завершилось расследование уголовного дела учредителя завода "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Высокова и Гришиной, которые обвиняются в хищении более 48 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, "исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой".