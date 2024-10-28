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Бывший начальник управления связи ВС России Оглоблин арестован

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Меру пресечения ему определил 235-й гарнизонный военный суд.

В РоссииЗавершено расследование хищения 48 млн рублей руководством "Телта" при выполнении ГОЗЧитать подробнее

В отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Дело расследует Главное военное следственное управление.

В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. По данным СКР, Оглоблин вместе с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-полковником Халилом Арслановым и другими лицами заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате, по версии СКР, при исполнении контрактов было похищено 1,6 млрд рублей.

Оглоблин и руководство завода "Телта" фигурируют в уголовном деле бывшего начальника главного управления связи ВС России - замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от гендиректора завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

СКР 24 сентября сообщил, что завершилось расследование уголовного дела учредителя завода "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Высокова и Гришиной, которые обвиняются в хищении более 48 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, "исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой".

Минобороны Следственный комитет Александр Оглоблин Телта СКР Вадим Шамарин
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