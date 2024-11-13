Военный суд отказался отпустить из СИЗО генерала Шамарина

Генерал признал вину и заключил сделку со следствием

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу на продление ареста отстраненного от должности начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Шамарина до 22 января 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Защита в суде просила суд изменить Шамарину меру пресечения на более мягкую, указав, в частности, что генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

В начале следствия Шамарин признал вину частично.

Как сообщалось, посредниками при передаче взятки Шамарину следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина, которому по решению суда к настоящему времени лишение свободы заменено на исправительные работы, а также брата последнего – бизнесмена Алексея Оглоблина. Показания Оглоблина, по данным источника "Интерфакса", в том числе, легли в основу претензий к Шамарину.

Высоков и Гришин, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, написали явку с повинной и дали признательные показания. Их дело выделено в отдельное производство, следствие по нему в настоящее время завершено.

По данным защиты, в мае 2024 года Шамарин был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.