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Экс-замначальника Генштаба РФ Шамарин приговорен к семи годам колонии за взятки

Экс-замначальника Генштаба РФ Шамарин приговорен к семи годам колонии за взятки
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московский Гарнизонный военный суд назначил семь лет колонии строгого режима бывшему заместителю начальника Генерального штаба - начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадиму Шамарину, признавшему вину в коррупции.

Кроме того, Шамарину на семь лет запрещено занимать должности в органах госвласти, он лишен звания генерал-лейтенанта, говорится в приговоре судьи Антона Галкина, оглашенном в четверг.

Шамарин признан виновным в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно приговору, суд конфисковал имущество Шамарина на сумму порядка 36 млн руб.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Шамарину 12 лет колонии со штрафом 108 млн руб., лишением звания и наград.

Дело Шамарина рассматривалось в закрытом режиме. Процесс проходил в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку генерал заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Поскольку генерал признал вину и заключил сделку со следствием, при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер его наказания не мог превышать двух третей от максимально возможного. При этом обжаловать приговор Шамарин может только в части меры наказания.

Как установило следствие, Шамарин в 2019-2023 годах получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от руководства пермского телефонного завода "Телта" за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции при выполнении гособоронзаказа.

Согласно фабуле расследования, взятки Шамарин получал от генерального директора завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной. Их дело выделено в отдельное производство.

Шамарин был задержан в мае 2024 года. По данным защиты, тогда же он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.

Вадим Шамарин
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