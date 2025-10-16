В Кремле тоже подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в настоящее время действительно проводят телефонный разговор, сообщил журналист Павел Зарубин.

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США", - написал Зарубин в Telegram.

Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ночь на 19 августа.

Нынешний разговор сначала анонсировал Axios со ссылкой на источники. Позднее CBS News сообщил, ссылаясь на источник в Белом доме, что беседа по графику должна уже была начаться. Затем Трамп подтвердил в соцсети, что действительно говорит с Путиным и что беседа будет долгой.

17 октября Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского.