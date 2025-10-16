Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин приступили к телефонным переговорам, сообщает CBS со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации.

По словам этого представителя Белого дома, разговор президентов по плану должен идти уже сейчас, информирует телеканал.

Ранее о том, что эта беседа запланирована на четверг 16 октября сообщил Axios со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Трамп говорил, что может поговорить с Путиным по телефону. В Кремле говорили, что не обсуждается конкретная дата такой беседы, но ее можно оперативно организовать.

17 октября президент США примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. Предполагается, что они будут обсуждать в том числе возможность поставок США Киеву крылатых ракет Tomahawk.