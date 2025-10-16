Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что начал и продолжает разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я разговариваю сейчас с Путиным. Идет беседа, долгая, и я сообщу о ее содержании так же, как и Путин, после ее завершения", - написал он и поблагодарил всех "за внимание к этому вопросу".

Ранее о том, что телефонный разговор двух президентов состоится 16 октября, сообщил Axios со ссылкой на источники. Затем источник в Белом доме сказал CBS News, что эта телефонная беседа по графику уже должна была начаться.

В Кремле еще 15 октября говорили, что не знают даты и времени, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США сказал ранее на это неделе, что может провести такую беседу.

Трамп 17 октября примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.