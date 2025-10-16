Поиск

Что произошло за день: четверг, 16 октября

Разговор Путина и Трампа, оценка Новаком состояния топливного рынка, прогноз по добыче нефти по итогам года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США по итогам беседы анонсировал встречу "советников высокого уровня" на следующей неделе.

- Добыча нефти в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 510 млн тонн - на 1% ниже, чем в 2024 году, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели". Это обусловлено обязательствами страны в рамках альянса ОПЕК+.

- Сложные текущие макроусловия могут привести к тому, что ряд компаний в РФ столкнется с финансовыми сложностями, поэтому нужно реновировать механизмы реструктуризации долгов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

- Вице-премьер Александр Новак назвал топливный рынок РФ сбалансированным. По его словам, нефтяные компании нарастили производство нефтепродуктов, а спрос на них с учетом окончания сезона отпусков начинает снижаться.

- Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее закупки, считает Новак.

- Тема военных баз РФ в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина с сирийским лидером, сообщили в Кремле.

- В Генпрокуратуре заявили о пресечении попытки вывести 18,5 млрд рублей из ГК аэропорта "Домодедово" в пользу бывшего владельца под видом возврата займа.

- Спортивный арбитраж впервые признал дискриминацией отстранение россиян от соревнований. Суд удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

В Белом доме разговор Путина и Трампа назвали продуктивным

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });