Что произошло за день: четверг, 16 октября

Разговор Путина и Трампа, оценка Новаком состояния топливного рынка, прогноз по добыче нефти по итогам года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США по итогам беседы анонсировал встречу "советников высокого уровня" на следующей неделе.

- Добыча нефти в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 510 млн тонн - на 1% ниже, чем в 2024 году, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели". Это обусловлено обязательствами страны в рамках альянса ОПЕК+.

- Сложные текущие макроусловия могут привести к тому, что ряд компаний в РФ столкнется с финансовыми сложностями, поэтому нужно реновировать механизмы реструктуризации долгов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

- Вице-премьер Александр Новак назвал топливный рынок РФ сбалансированным. По его словам, нефтяные компании нарастили производство нефтепродуктов, а спрос на них с учетом окончания сезона отпусков начинает снижаться.

- Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее закупки, считает Новак.

- Тема военных баз РФ в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина с сирийским лидером, сообщили в Кремле.

- В Генпрокуратуре заявили о пресечении попытки вывести 18,5 млрд рублей из ГК аэропорта "Домодедово" в пользу бывшего владельца под видом возврата займа.

- Спортивный арбитраж впервые признал дискриминацией отстранение россиян от соревнований. Суд удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса.