Прокуроры пресекли попытку вывода 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура пресекла попытку вывода средств из группы компаний аэропорта "Домодедово" в пользу бывшего владельца под видом возврата займа на 18,5 млрд рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Установлено, что в конце 2024 года бывший владелец группы компаний "Домодедово" заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 млрд рублей. При этом поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта", - сказали в надзорном ведомстве.

В результате вмешательства транспортной прокуратуры "удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами".

"Защита интересов государства и обеспечение бесперебойного функционирования аэропорта, который с июня 2025 года по иску надзорного ведомства обращен в собственность государства, находятся на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово".

В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества.

Генпрокуратура РФ Домодедово
Новости по теме

Новости

