Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сложные текущие макроусловия могут привести к тому, что ряд компаний в РФ столкнется с финансовыми сложностями, поэтому нужно реновировать механизмы реструктуризации долгов, чтобы компании могли защититься от кредиторов и продолжить операционную деятельность, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"В балансах многих компаний на сегодняшний момент ковенанты таковы, что, наверное, дальше аппетита к росту задолженности нет, особенно при текущих ставках. И, с другой стороны, политика регулятора, который всячески ограничивает дальнейшее кредитование крупных компаний, в том числе и с госучастием, мерами уже макропруденциального регулирования", - отметил он.

"Плюс все-таки многие наши крупные компании реализуют очень большие по мировым меркам проекты, в результате чего возможности нашей банковской системы, скажем так, размеры используются практически по максимуму, и возможности государства через институты развития поддерживать реализацию таких проектов существуют, но за последние 2-3 года мы тоже значительную часть этих возможностей задействовали", - сказал министр.

"В этой связи в таких непростых условиях есть несколько задач. Очевидно, что развитие будет, оно необходимо, ресурсы для этого есть, но предстоит сделать некую трансформацию экономической модели. Во-первых, конечно, важно завершить реализацию всех начатых инвестиционных проектов, и здесь правительство вместе с крупнейшими компаниями за последние год-два наверное все ключевые решения приняло, мы обеспечили собственным капиталом или через поручительства, или иными методами реализацию этих проектов", - сказал Решетников.

"Но в то же время дальше уже нужно повышать гибкость нашей системы. Мы здесь говорим о том, что ряд компаний может столкнуться со сложностями финансового положения, поэтому нам важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности", - предупредил он.

"Сейчас такие механизмы есть, но они скорее добровольные. Нам нужно делать механизмы коллективные. Для этого сейчас сделали новую версию закона о банкротстве и проводим его комплексную реновацию именно с прицелом на то, чтобы у компаний была возможность прибегнуть к неким элементам защиты от кредиторов и, не прерывая деятельность, разобраться с долгами, чтобы у компании были такие возможности", - заявил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
