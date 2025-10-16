Песков сообщил, что тема военных баз РФ в Сирии была в повестке встречи Путина и аш-Шараа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Тема военных баз РФ в Сирии была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По базам: тема фигурировала на повестке дня", - сказал Песков.

Так он в четверг ответил на вопрос журналистов о том, удалось ли в ходе переговоров накануне договориться о судьбе российских военных баз в Сирии.

У Пескова также спросили, озвучивал ли аш-Шараа требование о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада и какова позиция Путина по этому вопросу.

"По Асаду - здесь нам нечего сообщить в этом контексте", - сказал Песков.