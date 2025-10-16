Поиск

Новак выразил уверенность в стабильности экспорта нефти из РФ в Индию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы Соединенных Штатов сократить ее закупки, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал Новак.

"Мы видим сигналы только в прессе сегодня о том, что заявляют наши партнеры, что никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По мнению американского лидера, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ответ на эту реплику заявил: "Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель".

Накануне Новак сообщил, что индийские компании начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях, но процент сделок в этой валюте пока небольшой: основные платежи проходят в рублях.

РФ с июня 2022 года является бессменным лидером поставок нефти в Индию. По итогам семи месяцев 2025 года экспорт российского сырья составил 87,5 млн тонн, или 36,4% в общей структуре его импорта республикой.

Александр Новак Индия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });