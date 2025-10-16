Новак выразил уверенность в стабильности экспорта нефти из РФ в Индию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы Соединенных Штатов сократить ее закупки, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал Новак.

"Мы видим сигналы только в прессе сегодня о том, что заявляют наши партнеры, что никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По мнению американского лидера, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ответ на эту реплику заявил: "Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель".

Накануне Новак сообщил, что индийские компании начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях, но процент сделок в этой валюте пока небольшой: основные платежи проходят в рублях.

РФ с июня 2022 года является бессменным лидером поставок нефти в Индию. По итогам семи месяцев 2025 года экспорт российского сырья составил 87,5 млн тонн, или 36,4% в общей структуре его импорта республикой.