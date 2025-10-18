Международную выставку парфюмерии InterCHARM 2025 в Москве посетили свыше 96 тыс. специалистов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2025 завершила свою работу в субботу, в ней приняли участие более 96 тыс. представителей бьюти-сферы.

Выставка проходила с 15 по 18 октября в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.

"Можно уже говорить о том, что InterCharm посетили более 96 тыс. профессионалов отрасли", - сообщили "Интерфаксу" организаторы выставки.

Среди посетителей бьюти-проекта - производители, ритейлеры, владельцы брендов, дистрибуторы, а также представители салонной индустрии.

Организаторы уточнили, что выставки с мастер-классами посетили более 25 тыс. профессионалов в области парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Помимо этого, за четыре дня на выставку пришли десятки тысяч посетителей.

Выставка InterCHARM собрала 1 тыс. 452 компании из 30 стран мира. По количеству компаний лидирует Россия - 681 участник, что составляет почти половину экспозиции (46,9%), на втором месте Китай - 485 компаний (33,4%), а также Республика Корея (84 участника, 5,8%) и Турция (57 участников, 3,9%). Также были представлены компании из Белоруссии, ОАЭ, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Франции, Италии, Германии, Узбекистана и другие.

InterCHARM 2025 является не только крупнейшей выставкой индустрии красоты, но и главной точкой коммерциализации российских косметических брендов в России, СНГ и дружественных странах. В рамках выставки прошли переговоры с почти 50 крупнейшими ритейлерами из России, Азербайджана. Международный блок объединил встречи с дистрибьюторами из Китая, Кореи, Индии, Таиланда, Малайзии, ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии.

В рамках деловой программы выставки с 15 по 18 октября прошли 145 мероприятий, направленных на развитие индустрии красоты: конференции, деловые сессии, B2B-встречи с байерами крупнейших розничных сетей из России, СНГ, Азии и Ближнего Востока, чемпионаты, мастер-классы ведущих стилистов, шоу-программы, встречи с лидерами отрасли, церемонии награждения.

Как отмечают в беседе с "Интерфаксом" представители компаний, выставка прошла успешно, многие в рамках встреч заключили контракты, обменялись контактами на будущее.

"Мы прекрасно провели эти четыре дня. Было очень много предложений от иностранных партнеров, особенно от китайских, которые подходили к нам и предлагали свою продукцию к рассмотрению. Мы собираем контакты (...) Для нас это хорошая возможность найти премиальную продукцию за рубежом и интегрировать ее в сеть для наших потребителей", - сообщила PR-директор магазина косметики и парфюмерии мировых брендов ИЛЬ ДЭ БОТЭ Алина Аскарова.

Представитель бренда экологичных средств для уборки и личной гигиены Synergetic заявила, что "впечатлена масштабами выставки". "Приятно, что не было покупателей, которые нас не знают. В плане бизнес-контактов было тоже очень-очень интересно, так как предложения разные - много иностранных предложений, в основном со стороны Китая", - сказала она.

Основатель бренда LADOLEAY, специализирующийся на профессиональной космецевтике для клиник, спа-центров и салонов премиум сегмента России, Киргизии и Узбекистана, Анна Климашина поблагодарила организаторов и сообщила о планах выводить бренд на рынки других стран. "Мы развиваемся, планируем работать с другими странами - с Саудовской Аравией, Египтом, Китаем. Регулярно посещаем выставки", - поделилась она.

По словам представителя московского бренда декоративной косметики Climt Cosmetics, "выставка прошла успешно". "Сегодня познакомились с представителями Ирака, обменялись контактами, рассматриваем сотрудничество с школами макияжа, салонами красоты, магазинами косметики из других регионов России", - сказала она.

Зарубежные компании также рады большому спросу на их продукцию и производство со стороны российских брендов. "К нам на стенд приходило очень много больших российских компаний. Например, Гельтек, ESTEL, Ушастый нянь. Как оказалось, продукция востребована на российском рынке. Я думаю, будет довольно много заказов в ближайшее время. Очень хорошая организация, приехали не зря", - отметил представитель китайской компании GY Zhongshan Huangpu Guoyu Plastic Products Factory по производству пластиковых тар для косметики.

"У нас цель встретиться с действующими партнерами, познакомиться с новыми иностранными, российскими производителями. Были ли заключены какие-то контракты? Конечно были. Очень-очень много - четыре дня были очень насыщенными", - заявила представитель итальянского косметического бренда 7DAYS your emotion today.

Директор по продажам одной из известных турецких парфюмерно-косметических компаний Eyup Sabri Tuncer Атилла Ариман сообщил, что экспортирует товар на российский рынок последние 15 лет. "Наши отношения с Россией очень хорошие. И русские люди знают и любят компании из Турции. Мы очень рады, что мы здесь. Каждый год присутствуем на этой выставке для сотрудничества и для новых идей, получаем новых клиентов", - поделился он.

Как сообщили организаторы, в 2025 году российская косметика окончательно перестала быть нишевой историей. В настоящий момент ее доля превысила 40% всего рынка. Объем косметического и парфюмерного рынка достиг 1,1 трлн рублей, и каждая вторая новая марка, которая появляется на полках магазинов и маркетплейсов, - это марка российского происхождения.

Согласно данным Минпромторга РФ, предоставленным агентству, рост производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии в 2024 году составил 33%, импорт снизился на 28%, а потребление увеличилось на 9,5%. В 2025 году планируется производство 572,8 тыс. тонн такой продукции. Кроме этого, в планах РФ - увеличение объемов выпуска продукции мало - и среднетоннажной химии к 2025 и 2030 годам на 30% и 70% соответственно по сравнению с 2020 годом.

Следующая выставка InterCharm пройдет 14-17 октября 2026 года.