Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет "Азербайджанских авиалиний", возвращающийся из-за технических проблем в петербуржский Пулково, подал сигнал бедствия, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта.

"Самолет подал сигнал бедствия MayDay", - говорится в сообщении.

Одновременно на сервисе Flightradar24 самолет сменил код ответчика на аварийный.

Ранее экипаж Airbus A320 AZAL после вылета в столицу Азербайджана Баку запросил немедленный возврат в "Пулково" из-за проблем с шасси. В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке.