Поиск

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет "Азербайджанских авиалиний" из-за технических проблем возвращается в петербургский аэропорт Пулково после вылета в столицу Азербайджана, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта.

"Экипаж Airbus A320 Azal после вылета в Баку запросил немедленный возврат в "Пулково" из-за проблем с шасси", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке.

Санкт-Петербург Пулково Азербайджанские авиалинии Airbus шасси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

"Локомотив" разгромил "ЦСКА" в матче РПЛ

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });