Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет "Азербайджанских авиалиний" из-за технических проблем возвращается в петербургский аэропорт Пулково после вылета в столицу Азербайджана, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта.

"Экипаж Airbus A320 Azal после вылета в Баку запросил немедленный возврат в "Пулково" из-за проблем с шасси", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке.