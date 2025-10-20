Поиск

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU -Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1045978-8, который обязывает Федеральную службу судебных приставов передавать бюро кредитных историй (БКИ) сведения об исполнительных производствах в отношении граждан и организаций.

Среди авторов законопроекта председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятие поправок позволит сделать информацию о долгах граждан более полной, чтобы банки и иные кредиторы могли точнее оценивать риски заемщиков.

Сейчас ФССП может передавать в БКИ информацию о долгах граждан по алиментам, оплате жилья, коммунальных услуг и связи. Бюро кредитных историй имеет техническую возможность получать эти сведения напрямую из базы данных ФССП через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом действующее законодательство не обязывает БКИ запрашивать эту информацию и не устанавливает для них порядок самостоятельного получения и использования этих данных.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что задолженность по исполнительным производствам может быть значительной, поэтому включение таких сведений в кредитные истории позволит кредиторам точнее оценивать долговую нагрузку заемщиков и снижать риски при выдаче займов.

Законопроект обязывает бюро кредитных историй самостоятельно получать из базы данных ФССП сведения обо всех исполнительных производствах должников, включая суммы, взыскателей, основания, дату окончания или прекращения производства. ФССП, в свою очередь, обязана будет обеспечить БКИ технический доступ к этим данным через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Включение этих данных в кредитную историю будет происходить без согласия должника. Должник сможет оспорить сведения, полученные из базы ФССП, если они ошибочны. БКИ должны будут аннулировать записи о долгах, если ФССП сообщает об их погашении или об окончании исполнительного производства.

"Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджета регионов, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

ФССП Госдума БКИ Анатолий Аксаков Мухарбий Ульбашев
