Правительство одобрило продление согласия на доступ к кредитной истории на весь срок договора

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает считать согласие на получение кредитной истории действительным до окончания действия договора займа, лизинга, поручительства или гарантии, даже если согласие получено после его заключения.

Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (№958974-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка вносится в ст. 6 закона "О кредитных историях" (Предоставление кредитного отчета).

Сейчас согласие на получение кредитной истории действительно 6 месяцев; если это малый или средний бизнес или физлицо, берущие кредит для МСП - 1 год. Если за это время заключен договор займа, лизинга, залога, поручительства или выдана гарантия, согласие действует все время, пока действует этот договор. Если во время действия такого договора заключен новый договор займа, согласие продолжает действовать до окончания нового договора.

Депутаты предлагают уточнить, что согласие на получение кредитной истории сохраняет силу не только в случае, если после его оформления с субъектом кредитной истории был заключен договор займа, лизинга, поручительства, залога или выдана независимая гарантия, но и в случае, если такие договоры уже были заключены и действовали на момент получения согласия.

Таким образом, согласно поправкам, если пользователь кредитной истории запрашивает согласие у клиента, с которым уже заключен, например, кредитный или лизинговый договор, то такое согласие будет действовать на весь срок действия этих ранее оформленных договоров. Это позволит избежать повторного запроса согласия в ситуациях, когда договор уже существует.

"Предлагаемые изменения направлены на минимизацию избыточных операционных издержек, в том числе участников лизинговых правоотношений, в результате упрощения доступа пользователя кредитной истории к получению кредитного отчета из бюро кредитных историй", - говорится в отзыве правительства.

Авторы в пояснительной записке также подчеркивают, что изменения особенно актуальны для лизинговых компаний, которые с 1 января 2022 г. стали полноценными участниками системы формирования кредитных историй и обязаны передавать в БКИ данные о клиентах. Штрафы за непередачу этих сведений начали применяться с 1 октября 2024 г.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.