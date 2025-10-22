Калужский аэропорт вновь временно закрыт для полетов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечает Росавиация.

По данным пресс-службы аэропорта, из-за временного закрытия задержан рейс авиакомпании "Северсталь" Калуга-Калининград.

Региональное управления МЧС сообщило о введении беспилотной опасности в регионе.