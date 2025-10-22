Детям до 14 лет с 20 января оформлять ж/д билеты за рубеж будут только по загранпаспорту

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Оформление железнодорожных билетов детям - гражданам РФ до 14 лет, для выезда за пределы России на поездах, отправляющихся с 20 января 2026 г., будет осуществляться только по заграничному паспорту. Оформить билет как раньше по свидетельству о рождении будет невозможно, сообщает ОАО "РЖД".

Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно и после этой даты также по данному документу, поясняют в компании.

Изменения будут действовать при поездках в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства.

РЖД напоминают, что продажа билетов в ряд стран открывается за 90 суток до отправления поезда. Так, например, в Белоруссию 23 октября открывается продажа билетов на 20 января.

Билеты на поездки по территории России по-прежнему можно приобретать по свидетельству о рождении.

Изменения в правила пересечения границы действуют в соответствии с ФЗ от 23 июля 2025 г. N257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона РФ "О государственной границе Российской Федерации" и ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".