Володин заявил, что в РФ выявили факт оформления более 1 млн абонентских номеров на 56 человек

Это удалось обнаружить в ходе реализации закона по борьбе с мошенниками

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Анализ правоприменения инициированного Госдумой закона по борьбе с мошенниками показывает эффективность введенных мер, в частности, изъяты сим-боксы и сим-карты, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть первые результаты реализации закона: возбуждены уголовные дела; изъято более 2 тысяч сим-боксов и свыше 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки; выявлен факт оформления более 1 миллиона абонентских номеров на 56 человек", - написал Володин в пятницу в своем канале в Мах.

Он отметил, что соответствующий закон, направленный на борьбу с мошенниками и защиту граждан от 31.07.2025 № 282-ФЗ, был инициирован депутатами. "Законом введена уголовная ответственность за ряд преступлений, связанных с кибермошенничеством. В том числе: за противоправное использование виртуальных телефонных станций, сим-боксов - до 6 лет лишения свободы (ст. 274.3 УК РФ); за передачу сим-карт третьим лицам из корыстных побуждений или для совершения иного преступления - до 3 лет лишения свободы (ст. 274.4 УК РФ)", - сообщил председатель Госдумы.

По его мнению, "предварительные итоги правоприменения введенных норм показывают их эффективность".