Центральные и южные районы Сахалина частично обесточены из-за инцидента на ТЭЦ-1

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Часть Южно-Сахалинска, а также южные и центральные районы Сахалина оказались частично без света в пятницу вечером из-за отключения газотурбинной установки на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

"В пятницу около 20:00 местного времени (12:00 по Москве) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло отключение одной из газотурбинных установок по причине срабатывания автоматической защиты. Причина инцидента выясняется. Для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные ограничения электроснабжения в объеме 15 МВт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация осложняется тем, что часть генерирующего оборудования станции в настоящее время находится в плановом ремонте в рамках подготовки к зиме.

"Ограничения затронули спальные микрорайоны и частный сектор Южно-Сахалинска, а также южные и центральные районы Сахалина, но частично", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что ограничения не вводят в тех районах острова, где находятся предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты. Электроснабжение планируют восстановить в пятницу к 23:00 местного времени (15:00 по Москве).