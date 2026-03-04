Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Нападение совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, сообщили в ведомстве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский газовоз "Арктик Метагаз" атакован в Средиземном море, поблизости от территориальных вод Мальты, сообщило министерство транспорта РФ.

Атака была совершена накануне, 3 марта, заявили в ведомстве. "Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении.

"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - добавили в Минтрансе.

Ведомство квалифицирует произошедшее "как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права".

"Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", - заявили в министерстве.