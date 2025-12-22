Начальника УМВД по Магнитогорску задержали по подозрению в разглашении гостайны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Челябинской области утром 22 декабря задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску Константина Козицына, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны)

"Полковник полиции Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал, используя свое должностное положение. По месту жительства и службы начальника Магнитогорского УМВД проведены следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыски", - сказал собеседник агентства.

По данной статье предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, в том числе лишение допуска к государственной тайне, "что неминуемо повлечет увольнение с занимаемой должности", отметил он.

"Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды, в частности неоднократно был замечен в компании Константина Струкова (экс мажоритарий ПАО "Южуралзолото группа компаний" - ИФ) при совместном времяпровождении, в том числе на территории одного из охотхозяйств "Чернореченское" в Пластовском муниципальном округе Челябинской области", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили информацию о задержании Козицына.

"Подтверждаем, что в Магнитогорске проводятся оперативно-следственные мероприятия", - отметили в пресс-службе.

В ГУ МВД по по Челябинской области сообщили, что по факту задержания Козицына назначена служебная проверка.

"Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе ГУ МВД.