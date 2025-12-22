Поиск

Начальника УМВД по Магнитогорску задержали по подозрению в разглашении гостайны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Челябинской области утром 22 декабря задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску Константина Козицына, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны)

"Полковник полиции Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал, используя свое должностное положение. По месту жительства и службы начальника Магнитогорского УМВД проведены следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыски", - сказал собеседник агентства.

По данной статье предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, в том числе лишение допуска к государственной тайне, "что неминуемо повлечет увольнение с занимаемой должности", отметил он.

"Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды, в частности неоднократно был замечен в компании Константина Струкова (экс мажоритарий ПАО "Южуралзолото группа компаний" - ИФ) при совместном времяпровождении, в том числе на территории одного из охотхозяйств "Чернореченское" в Пластовском муниципальном округе Челябинской области", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили информацию о задержании Козицына.

"Подтверждаем, что в Магнитогорске проводятся оперативно-следственные мероприятия", - отметили в пресс-службе.

В ГУ МВД по по Челябинской области сообщили, что по факту задержания Козицына назначена служебная проверка.

"Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Магнитогорск Южуралзолото МВД Челябинская область Константин Струков Константин Козицын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Два причала и два судна повреждены в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 дронов, включая 23 над Черным морем

Обломки БПЛА повредили трубопровод в краснодарском поселке на берегу Черного моря

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });