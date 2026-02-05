Поиск

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В пункты назначения прибыли 11 пассажирских поездов, задержанных из-за происшествия на станции "Кочетовка-2" в Тамбовской области, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Ранее со ссылкой на данные РЖД сообщалось о пропуске 27 поездов после восстановления движения через станцию. Максимальное время задержки поездов составляло 9 часов.

"Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения и сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении пассажирской компании.

Также ФПК сообщила об изменении времени отправления ряда поездов. Так, поезд №9 Москва - Саратов отправится 5 февраля не ранее 21:20 (вместо 19:08), №20 Москва - Ростов-на-Дону - не ранее 22:00 (вместо 18:40), №42 Москва - Саранск отправится 6 февраля не ранее 00:30 (вместо 23:10), №15 Москва - Волгоград - 6 февраля не ранее 00:00 (вместо 20:10 5 февраля).

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечиваться питанием. В настоящее время предоставлено уже почти 5 тыс. наборов, отметили в ФПК.

В среду днём на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По первоначальным данным, горело пять цистерн на пути. Позже глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате происшествия загорелось 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В РЖД отметили, что в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.

Федеральная пассажирская компания Тамбовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8328 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });