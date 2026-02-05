В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В пункты назначения прибыли 11 пассажирских поездов, задержанных из-за происшествия на станции "Кочетовка-2" в Тамбовской области, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Ранее со ссылкой на данные РЖД сообщалось о пропуске 27 поездов после восстановления движения через станцию. Максимальное время задержки поездов составляло 9 часов.

"Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения и сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении пассажирской компании.

Также ФПК сообщила об изменении времени отправления ряда поездов. Так, поезд №9 Москва - Саратов отправится 5 февраля не ранее 21:20 (вместо 19:08), №20 Москва - Ростов-на-Дону - не ранее 22:00 (вместо 18:40), №42 Москва - Саранск отправится 6 февраля не ранее 00:30 (вместо 23:10), №15 Москва - Волгоград - 6 февраля не ранее 00:00 (вместо 20:10 5 февраля).

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечиваться питанием. В настоящее время предоставлено уже почти 5 тыс. наборов, отметили в ФПК.

В среду днём на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По первоначальным данным, горело пять цистерн на пути. Позже глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате происшествия загорелось 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В РЖД отметили, что в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.