Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу приехал в российскую столицу. Об этом министр написал в соцсети.

"После поездки на Украину я приехал сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу", - написал он и отметил важность диалога со всеми сторонами.

"Именно таким образом ОБСЕ подтверждает свою роль в качестве платформы для диалога и свою готовность оказать поддержку усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира", - указал министр.

Швейцария сейчас председательствует в ОБСЕ.

Ранее переговоры Кассиса с главой российского МИД Сергеем Лавровым анонсировали на Смоленской площади.