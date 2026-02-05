Поиск

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными, сообщило министерство обороны РФ.

"5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что также возвращены трое российских граждан - незаконно удерживавшихся Украиной жителей Курской области, которые будут доставлены домой.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - заявили в Минобороны РФ.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили военные.

В Минобороны также добавили, что Объединенные Арабские Эмираты и США оказали посреднические усилия при возвращении российских военных из украинского плена

Ранее в четверг спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X: "Сегодня делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных - впервые за пять месяцев. Этого удалось достичь на переговорах, детальных и продуктивных".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и движение вперед.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной был проведен 2 октября 2025 года. Тогда, по информации Минобороны РФ, состоялся обмен военнопленными в формате 185 на 185, также были возвращены 20 гражданских лиц.

По официальной информации, в июне-августе Россия и Украина провели 10 этапов обмена группами военнопленных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Курская область
