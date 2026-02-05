Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудили на встрече в четверг вопрос, связанный с АО "Почта России", сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

Председатель Госдумы отметил, что обсуждение этой темы показывает одинаковую оценку Госдумой и правительством проблем в компании, а также понимание необходимости их решения, добавили в пресс-службе.

Как сказал Володин журналистам по итогам разговора, вопрос будет дополнительно обсуждаться на Совете Госдумы и в ходе отчета правительства РФ.

Ранее депутаты Госдумы не раз поднимали соответствующий вопрос о "Почте России", учитывая большое количество накопившихся проблем у организации, также отметили в пресс-службе.