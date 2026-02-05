Поиск

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудили на встрече в четверг вопрос, связанный с АО "Почта России", сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

В России"Почту России" могут докапитализировать для снижения долгаЧитать подробнее

Председатель Госдумы отметил, что обсуждение этой темы показывает одинаковую оценку Госдумой и правительством проблем в компании, а также понимание необходимости их решения, добавили в пресс-службе.

Как сказал Володин журналистам по итогам разговора, вопрос будет дополнительно обсуждаться на Совете Госдумы и в ходе отчета правительства РФ.

Ранее депутаты Госдумы не раз поднимали соответствующий вопрос о "Почте России", учитывая большое количество накопившихся проблем у организации, также отметили в пресс-службе.

Вячеслав Володин Дмитрий Григоренко Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ

Центризбирком насчитал в России более 111 млн избирателей

 Центризбирком насчитал в России более 111 млн избирателей

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8330 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });