СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года, уточнили в Кремле.

"Сегодня закончится день, и он прекратит свое действие", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу пояснить, считается ли уже истекшим срок действия этого Договора.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Позднее в Москве на различных уровнях неоднократно заявляли, что никакого внятного ответа на предложение Путина от Вашингтона получено не было.