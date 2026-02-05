Поиск

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России выступили за снятие запрета на регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по инициативе недружественных государств, соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"В отношении транспортных средств, ввезенных в РФ и приобретенных гражданами РФ, поступает информация о нахождении их в международном розыске по инициативе недружественных государств. Законопроектом предлагается наделить регистрирующий орган полномочиями по определению особенностей совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске, что позволит обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

В настоящее время, как напомнили в полиции, законодательством установлен прямой запрет на совершение регистрационных действий с находящимися в розыске транспортными средствами. При этом инициаторы розыска не предоставляют российской стороне ответы "по существу вопросов, поставленных в уведомлениях об обнаружении разыскиваемых транспортных средств".

"С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств. Таким образом, достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным", - пояснили в полиции.

Так, правоохранительными органами Германии "по политическим мотивам продолжают игнорироваться запросы российской стороны по всем направлениям международного полицейского сотрудничества, включая розыск транспортных средств". "По состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля, обнаруженные на территории РФ, продолжают находиться в розыске по каналам Интерпола по инициативе германской стороны", - заявили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что вынесенная на обсуждение тема является актуальной и по отношению к транспортным средствам, "неправомерно и необоснованно выставленным в международный розыск Украиной".

"Отсутствие информации от стран-инициаторов розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортных средств в международный розыск не позволяет принимать объективные, в том числе процессуальные, решения относительно разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов автотранспорта. Владельцы указанных транспортных средств вынуждены обращаться в суды за защитой своих прав", - отметили в полиции.

При этом в случае удовлетворения судом исковых требований, автомобилисты сталкиваются с отсутствием механизма исполнения таких решений, так как удалить информацию из базы данных похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола вправе только инициатор розыска.

Принятие законопроекта "позволит защитить законные интересы российских граждан", резюмировали в МВД.

МВД РФ Интерпол
