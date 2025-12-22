Прокуратура Чукотки сообщила о проблемах с доставкой посылок в регионе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Чукотки приходится подолгу ждать получения почтовых посылок, вплоть до полугода, сообщила прокуратура округа.

"Регулярный мониторинг средств массовой информации свидетельствует о ежегодно возрастающем недовольстве населения качеством оказания услуг почтовой связи. Установлено, что жители региона сталкиваются с длительными сроками доставки почтовых отправлений, которые достигают 3-6 месяцев, при этом свыше трех месяцев посылки находятся в сортировочном центре поселка Угольные Копи (Чукотка - ИФ), более месяца - в сортировочных центрах Москвы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, несмотря на значительный объем поступающих почтовых отправлений, это около 900 тонн в год, за последние три года штат работников почтовых отделений округа сократился на 36 человек. Зарплата персонала фактически является одной из самых низких в регионе.

"Проверка авиационного отделения перевозки почты "Угольные Копи" показала, что в течение года, с учетом отпусков и свободных кадровых единиц, в сортировочном центре работают всего два работника", - говорится в сообщении.

Также не отлажена доставка почтовых отправлений в сельские поселения.

Ранее надзорное ведомство принимало меры реагирования в отношении руководства регионального управления и макрорегиона Дальний Восток АО "Почта России", о результатах проверки проинформирован генеральный директор АО "Почта России".