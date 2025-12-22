Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в понедельник вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.