Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Для снижения напряженности на нефтяном рынке Вашингтон может принять решение о дальнейшем ослаблении санкций против российской нефти, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им (Индии - ИФ) разрешение принимать российскую нефть. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть", - заявил Бессент в ночь на субботу в интервью Fox Buisiness.

По его словам, сейчас в море находятся "сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти".

"По сути, снимая с них санкции, министерство финансов может организовать снабжение", - подчеркнул министр.

Ранее в пятницу Бессент сообщил, что Минфин США разрешил Индии временно, на 30 дней, закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море.