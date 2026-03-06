Что произошло за день: пятница, 6 марта

Остановка движения в Ормузском проливе, резкий рост цен на нефть, заявление Уиткоффа об украинском урегулировании, новый и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Почти полностью остановилось движение судов в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров. США планируют начать военное сопровождение судов, когда снизят возможности Ирана наносить удары.

- Цены на нефть обновляют многолетние максимумы. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на ICE Futures по данным на 19:54 выросла на $6,66 (7,8%), до $92,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на NYMEX подскочили на $9,08 (11,21%), до $90,09 за баррель.

- Дональд Трамп заявил, что сделок с Ираном не будет, если только речь не идет о полной капитуляции.

- В ближайшие недели можно ожидать новых успехов в процессе урегулирования кризиса на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 300 на 300, посредничество оказали ОАЭ и США.

- Президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства снять ограничения на ядерное оружие. В Кремле заявили, что примут меры, если страна разместит на своей территории ядерное оружие.

- Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он продолжит возглавлять при этом МХТ имени Чехова.

- Художественным руководителем МХАТа имени Горького назначен Сергей Безруков.