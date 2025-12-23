Минобороны РФ отметило важность контроля над Андреевкой для расширения плацдарма для наступления

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что взятие под контроль Андреевки в Днепропетровской области позволило российским войскам расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур.

"Освобождение Андреевки позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что данный населенный пункт протяжённостью более 5 километров расположен вдоль восточного берега реки Гайчур.

"В результате наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" освобождён важный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров. В ходе боёв зачищено около 510 зданий и строений", - сообщили в Минобороны РФ.

"Противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике", - заявили в ведомстве.