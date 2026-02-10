Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Фото: Размик Закарян/TAСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании третьего соучастника покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, злоумышленник дал признательные показания, в том числе и о других высокопоставленных военных, за которыми следили фигуранты.

Задержанный - гражданин России Павел Васин, заявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник. По данным ФСБ, он является сыном другого фигуранта дела Виктора Васина.

"(Павел - ИФ) Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Любомир Корба и Виктор Васин, в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", - добавили в ЦОС.

В спецслужбе сообщили, что Васин "обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Корбу и своего отца транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств".

"Кроме того, фигурант оказывал содействие преступникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем", - добавили в ФСБ.

На видео показаний Васина, распространенном ФСБ, тот заявил, что его завербовал Корба в сентябре минувшего года. По словам Васина, он выполнял различные поручения Корбы, возил его, а также "следил за высокопоставленными сотрудниками (Минобороны РФ - ИФ)".

Покушение произошло в минувшую пятницу.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в Алексеева.

Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

В воскресенье стало известно о задержании Корбы и Васина. Замоскворецкий суд Москвы отправил Корбу в СИЗО.

В спецслужбе сообщали, что фигуранты дела дают признательные показания. В частности, Корба пояснил, что действовал по заданию СБУ за вознаграждение в 30 тыс. долларов.