ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России в феврале начала проверки экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги в трех субъектах РФ, еще в трех регионах они предстоят, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала февраля центральный аппарат ФАС начал проверки на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе. Плановые проверки пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также Республике Удмуртия.

Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Речь идет об изменении только налогообложения, а не пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах РФ

