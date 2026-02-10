Обязательная геномная регистрация военных одобрена в первом чтении

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1131086-8 об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу.

Он предлаагает установить обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел России, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил и войск Национальной гвардии.

В соответствии с законопроектом проведение обязательной государственной геномной регистрации указанных категорий лиц будет осуществляться органами, объединениями, соединениями, воинскими частями и организациями Вооруженных сил России, войск Национальной гвардии, органами внутренних дел (в части осуществления забора и представления в органы внутренних дел соответствующего биологического материала) совместно с подразделениями органов внутренних дел, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.

Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели (смерти) - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы, исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению, предусматривает законопроект.