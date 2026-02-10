Поиск

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Валентин Балахничев
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи предъявили обвинение в убийстве бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева его сыну.

"Следователем следственного отдела по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 48–летнему местному жителю в причинении смертельных травм своему отцу (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде аресте", - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 2 февраля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему отцу. От полученного ранения потерпевший скончался.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлены допросы, назначены судебные экспертизы. Продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении подмосковного СКР.

Валентин Балахничев умер 2 февраля в возрасте 76 лет. Он возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, оставил пост в 2016 году после соответствующего решения о его пожизненной дисквалификации Международной легкоатлетической ассоциации на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Также Балахничев занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне — Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics), был первым вице‑президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

