Что произошло за день: вторник, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор продолжит последовательно ограничивать работу Telegram. Мессенджер, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства, пояснило ведомство.

- Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ. Президент Франции заявил, что намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием России. В Кремле подтвердили возобновление контактов с Парижем на техническом уровне.

- Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина. Он дал признательные показания и рассказал о других высокопоставленных военных, за которыми следили подозреваемые.

- Умер адвокат Генрих Падва. Прощание с заслуженным юристом России состоится 12 февраля в траурном зале ЦКБ.

- Украина наращивает атаки на объекты энергетики в РФ, заявил директор ФСБ. Кроме того, возросла активность украинских радикалов по вербовке и вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в совершение диверсионно-террористических актов.

- Шесть российских вузов с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам, еще 11 вузов должны осуществить такой прием как минимум на четверть.

