Что произошло за день: вторник, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор продолжит последовательно ограничивать работу Telegram. Мессенджер, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства, пояснило ведомство.

- Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ. Президент Франции заявил, что намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием России. В Кремле подтвердили возобновление контактов с Парижем на техническом уровне.

- Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина. Он дал признательные показания и рассказал о других высокопоставленных военных, за которыми следили подозреваемые.

- Умер адвокат Генрих Падва. Прощание с заслуженным юристом России состоится 12 февраля в траурном зале ЦКБ.

- Украина наращивает атаки на объекты энергетики в РФ, заявил директор ФСБ. Кроме того, возросла активность украинских радикалов по вербовке и вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в совершение диверсионно-террористических актов.

- Шесть российских вузов с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам, еще 11 вузов должны осуществить такой прием как минимум на четверть.

Фотохроника 10 февраля

10
Леонардо Ди Каприо на церемонии вручения премии Hammond Cinema Vanguard Award 41-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре
