Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Фото: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем Роскомнадзор (РКН) продолжит работу по ограничению, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

"К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", - сказали в ведомстве.

"В связи с этим, по решению уполномоченных органов, Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - отметили в РКН.

Российские пользователи второй день подряд жалуются на проблемы в работе Telegram, в частности медленную загрузку медиа. За последние сутки на ресурсы, отслеживающие сбои, поступило более 10 тыс. жалоб.

В Роскомнадзоре напомнили, что "как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений".

"Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов РФ", - заявили в РКН.

"Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма", - добавили в ведомстве.

13 августа 2025 года пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Затем - 22 октября - РКН заявил о частичной блокировке мессенджеров WhatsApp и Telegram в РФ в рамках борьбы с преступностью.

Примерно через месяц, с 24 ноября, российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей их регионов европейской части РФ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. 28 ноября прошлого года РКН сообщил, что в отношении WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения на территории РФ, которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.

16 января пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. В свою очередь, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о введение дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала этого года. Тогда РКН сообщил, что новых ограничений им не вводилось.