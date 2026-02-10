Поиск

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шесть российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в текущем году полностью перейдут на прием по новым образовательным программам; еще 11 вузов должны осуществить такой прием как минимум на четверть, сообщили в Минобрнауки РФ во вторник.

"Среди ключевых подходов к реализации пилотного проекта в 2026 году министр (Валерий Фальков - ИФ) выделил полный переход первых шести университетов на прием по новым образовательным программам", - говорится в сообщении, размещенном в официальном канале министерства в мессенджере Max во вторник.

Еще 11 присоединившихся к проекту вузов должны обеспечить как минимум на четверть прием по новым образовательным программам. Приоритетными должны стать направления, обеспечивающие подготовку кадров для технологического лидерства, отмечается в сообщении.

Внедрение новой модели никак не повлияет на международное признание российского образования, заявили в министерстве.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта.

В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.

