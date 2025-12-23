Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока, передал корреспондент "Интерфакса" с прошедшей в ведомстве церемонии.

Срок действия лицензии составит десять лет. Ее получение является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблока в сверхпроектный срок, говорится в сообщении "Росатома".

На 2026 г. намечен капитальный ремонт энергоблоков. Получение лицензий на энергоблоки №2-6 запланировано на 2026-2027 гг., заявили в "Росатоме".

Представители ЗАЭС уточнили, что получение лицензии - это ключевой этап для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблоков станции.

"Энергоблок №1 был введен в эксплуатацию 10 декабря 1984 года. Его проектный срок эксплуатации ранее был продлен до 25 декабря 2025 года (...) Полученная лицензия создает правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблока №1 в будущем. Это потребует соответствующего решения и безусловного выполнения всех требований условия действия лицензии, в том числе по обеспечению гарантий безопасности", - сказано в телеграм-канале станции.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что после достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта госкорпорация начнет "поднимать" Запорожскую АЭС и распределит электроэнергию станции в интересах Донбасса и России.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").