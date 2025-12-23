Военные РФ сообщили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

Удар также нанесен по связанным с предприятиями объектам энергетики

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России утром во вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ними объектам энергетики, сообщает министерство обороны РФ.

Удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия" в ответ "на террористические атаки" Киева по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны РФ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - информирует ведомство.